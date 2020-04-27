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Источник: один человек пострадал в результате взрыва в автомобиле в Волгограде

Пострадавший находился в машине, где сработало взрывное устройство
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ТАСС, 27 апреля. Взрывное устройство сработало в одной из машин в Волгограде, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один человек пострадал в результате того, что в одной из машин в Волгограде сработало взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что пострадавший находился в той же машине, где произошел взрыв. С полученными травмами он доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области ТАСС сообщили, что "место ЧП оцеплено сотрудниками МВД, работают взрывотехники ФСБ", не уточнив других подробностей происшествия. 

Официальных комментариев от ФСБ, МВД и следственного управления СК РФ по региону ТАСС получить не удалось.

Теги
РоссияВолгоградская область
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