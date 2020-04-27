СК возбудил уголовное дело из-за взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва неустановленного боеприпаса в припаркованном легковом автомобиле на западе Волгограде. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

По ее словам, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В результате инцидента пострадал пенсионер, он с многочисленными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. "Несколько часов назад на улице Хорошева в городе Волгограде произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате которого пострадал 69-летний мужчина. По предварительным данным, мощный хлопок раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль транспортного средства", - сказала Рудник.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей и следователей-криминалистов областного управления Следственного комитета, а также оперативных сотрудников полиции. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к нему.