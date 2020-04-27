Испанская полиция изъяла 4 тонны кокаина на судне у берегов Галисии

МАДРИД, 27 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании изъяли четыре тонны кокаина в ходе операции по борьбе против незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в понедельник в национальной полиции королевства.

По информации стражей порядка, партия наркотиков находилась на судне, которое шло под флагом Того к берегам испанского автономного сообщества Галисия. Оно было перехвачено в международных водах.

В результате операции были задержаны 28 человек, в том числе 15 членов экипажа судна.