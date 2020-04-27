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В Ингушетии в грузовике обнаружили 40 тыс. литров контрафактного алкоголя

"КамАЗ" приехал из Северной Осетии

МАГАС, 27 апреля. /ТАСС/. Грузовую машину из Северной Осетии, в которой перевозили 40 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции, задержали в Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Представителями МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками МВД России по Ингушетии в ходе проверки автотранспорта на стационарном посту "Малгобекский" задержан автомобиль марки "КамАЗ", оснащенный двумя скрытыми полостями, в которых находилась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта. Грузовик следовал с территории Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Обнаружено около 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов. В настоящее время автомобиль и его груз изъяты и направлены на досудебное хранение в АО "Росспиртпром".

Теги
РоссияИнгушетияСеверная Осетия
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