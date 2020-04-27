Суд в Петербурге арестовал имущество обвиняемого в растрате экс-главы "Метростроя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество бывшего главы "Метростроя" Николая Александрова, ставшего фигурантом двух уголовных дел о растрате. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Мы подтверждаем информацию, что арест на имущество по постановлению Дзержинского районного суда был наложен", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на адвоката Александрова Александра Олина сообщал, что с защитников бывшего главы "Метростроя" взята подписка о неразглашении. На какое именно имущество Александрова наложен арест, в пресс-службе судов не сообщили.

Региональное издание 47news ранее опубликовало снимки и сообщало, что на "десятках объектов" петербургской недвижимости появились однотипные объявления, в которых отмечалось, что на данный объект наложен арест в рамках дела в отношении Александрова. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что "Метрострой" на данный момент пока не признан потерпевшей стороной ни по одному из уголовных дел в отношении Александрова.

В конце декабря прошлого года Александров был заключен под стражу по делу о растрате средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда он был отпущен под домашний арест. В начале апреля его по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате.

Что касается первого уголовного дела, то, как полагает следствие, не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Олегом Кузьменко (руководитель управления производственно-технологической комплектации, филиал ОАО "Метрострой") и Анатолием Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014 года.