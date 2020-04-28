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В Приморье задержали предполагаемого лидера организованной группы браконьеров

У него конфисковали поддельные документы и снаряжение

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Приморском крае подозреваемого в организации группы браконьеров, действующих на юге региона. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в силовых структурах Приморья.

"Специальный отряд Федеральной службы безопасности провел в Хасанском районе Приморья задержание подозреваемого в организации браконьерского промысла. Согласно оперативным данным, он может быть одним из лидеров организованной преступной группы, ведущей деятельность в акватории юга Приморья", - сообщил собеседник агентства.

У задержанного изъяли поддельные документы на автомобиль, моторная лодка и снаряжение.

Хасанский район Приморского края является излюбленным местом браконьерского промысла из-за большого биоразнообразия акватории. Здесь же расположен Дальневосточный морской биосферный заповедник. В акватории района ловят различные виды моллюсков, а также трепанга, имеющего высокую ценность в восточной медицине.

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