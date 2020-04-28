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Вулкан Эбеко на Курилах засыпал пеплом Северо-Курильск

По словам вулканологов, пеплопад продолжался три минуты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Вулканологи во вторник зарегистрировали в городе Северо-Курильске на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пеплопад в результате активности расположенного рядом вулкана Эбеко. Об этом сообщил ТАСС ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.

"На вулкане сегодня утром был зафиксирован пепловый выброс. В результате Северо-Курильск засыпало пеплом", - сообщил собеседник агентства.

По информации Котенко, высоту пеплового выброса и сам выброс определить не удалось из-за облачности. Пеплопад в городе начался в 09:10 местного времени (01:10 мск) и завершился через три минуты.

В интернете распространились многочисленные фотографии и видеозаписи, снятые на камеры телефонов жителями Северо-Курильска. На них видно, что в городе усыпаны пеплом средств транспорта, дороги, дворы и дома.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

Теги
РоссияСахалинская область
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