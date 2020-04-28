В Клину лжесотрудница газовой службы украла у пенсионерки деньги

ТАСС, 28 апреля. Полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже денег у 84-летней пенсионерки под видом сотрудницы газовой службы в Клину. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленница со своим знакомым под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру 84-летней женщины. В момент, когда девушка всячески отвлекала пенсионерку на кухне, ее подельник искал денежные средства в другой комнате. Обнаружив деньги, лжегазовщики спешно покинули жилище", - сказала она.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления в Дмитровском районе в момент, когда она передвигалась на автомобиле такси", - сказала Петрова.

Сейчас злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция ищет ее сообщника.