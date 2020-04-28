В Приамурье возбудили дело против зараженного коронавирусом мужчины за побег из больницы

ТАСС, 28 апреля. Полицейские в Приамурье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, у которого диагностировали коронавирус, за побег из инфекционной больницы через окно. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

"Пациент с диагностированным коронавирусом самовольно покинул Амурскую инфекционную больницу <…> В отношении указанного гражданина следователем МО МВД России "Благовещенский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - говорится в сообщении. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 700 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Полицейским вместе с врачами удалось найти мужчину и вернуть в больницу спустя полчаса.

По данным правительства Амурской области на утро вторника, в регионе зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом.