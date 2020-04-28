В Подмосковье обнаружен подпольный цех по производству поддельных чистящих средств

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Жуковском подпольное производство чистящих средств, сумма ущерба составила около 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В складском ангаре находилась автоматизированная линия по изготовлению и упаковке средств бытовой химии, а также готовая продукция, химические реагенты и этикетки. Полицейскими обнаружено и изъято почти 250 тыс. упаковок с пятновыводителем, 19 тыс. бутылок со средством для удаления засоров в трубах, более 4,5 тыс. упаковок со средством для чистки ковров, свыше 15 тыс. упаковок влажных салфеток и около ста мешков с различными химическими веществами", - сказала она.

По ее словам, специалистом правообладателя товарных знаков установлено, что вся изъятая продукция является поддельной, ущерб составил около 6 млн рублей.

"Оперативники выяснили, что цех функционировал около двух месяцев. Контрафактные чистящие средства реализовывались через торговые объекты Московского региона. Дознавателем отдела дознания ОМВД России по городскому округу Жуковский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров")", - добавила Волк. Подозреваемый в организации подпольного цеха задержан и находится под подпиской о невыезде.