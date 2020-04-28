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Две бутылки дорогостоящего алкоголя украли из магазинов в центре Москвы

Общий ущерб составил около 40 тыс. рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция сообщила о нескольких фактах краж дорогостоящего алкоголя из магазинов, которые произошли накануне в центре Москвы, общий ущерб составил около 40 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что из магазина на Малой Пироговской улице неизвестный похитил бутылку вина стоимостью 14,2 тыс. рублей. Аналогичный случай произошел на Марксисткой улице, где неизвестный украл из магазина бутылку вина ценой почти в 11 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о краже бутылки виски Macallan стоимостью почти 13 тыс. рублей из магазина Большой Серпуховской улице. Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.

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