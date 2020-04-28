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Житель Ленобласти ранил двух полицейских отверткой

Инцидент произошел 27 апреля в Тихвине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после нападения вооруженного отверткой жителя Ленинградской области на двух сотрудников полиции. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Следственным отделом по городу Тихвину следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

По данным МВД, инцидент произошел вечером в понедельник в городе Тихвине. Сотрудники полиции проводили проверку по факту хищения мобильного телефона и заехали к местному жителю, который мог быть причастен к преступлению.

Мужчина вышел из квартиры и напал на полицейских, нанеся им несколько ударов отверткой. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника и доставить в отдел полиции. Самим сотрудникам после нападения потребовалась медицинская помощь. Как уточнили в полиции, нападавший ранее был неоднократно судим, в момент нападения он был пьян.

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