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Московское подворье Троице-Сергиевой лавры подтвердило попытку суицида послушника

В подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры сообщили, что, предположительно, причиной действий послушника стало наличие душевной болезни

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Послушник московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры Димитрий Пелипенко совершил попытку суицида в 119-й больнице Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках, спасти его не удалось, сообщает во вторник сайт подворья.

В подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры сообщили, что в начале апреля Пелипенко заболел, позднее у него были обнаружены признаки COVID-19, после чего было принято решение о его госпитализации в 119-ю больницу ФМБА. В ночь на 24 апреля он совершил попытку суицида. В течение двух суток проводились реанимационные мероприятия, однако 26 апреля послушник умер.

По информации сайта, Пелипенко был принят в послушники в декабре 2018 года, а в 2019 году поступил на подготовительное отделение Московской духовной семинарии. "Предположительно, причиной действий Пелипенко стало наличие душевной болезни, что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до поступления в обитель. Факт наличия психического заболевания не был известен братии подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры", - отмечается на сайте.

В сообщении говорится, что братия подворья соболезнует в связи с трагической кончиной послушника.

Ранее в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о том, что послушник Троице-Сергиевой лавры совершил попытку самоубийства после обнаружения у него коронавирусной инфекции.

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