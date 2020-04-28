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Миллионера Тома Хагена задержали по подозрению в убийстве своей жены

Его супруга была похищена в октябре 2018 года

ХЕЛЬСИНКИ, 28 апреля. /ТАСС/. Полиция Норвегии задержала миллионера Тома Хагена, супруга которого Анне-Элисабет Фалкевик Хаген была похищена в октябре 2018 года. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции начальник одного из местных полицейских округов Ида Эйстесе.

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"Полиция восточного полицейского округа сегодня задержала Тома Хагена, ему вменяется убийство или содействие убийству Анне-Элисабет Хаген", - сказала она. Жена миллионера до сих пор не найдена, добавили в полиции.

В 2019 году полиция выдвинула гипотезу, что супруга Хагена была убита. Ведомство полагало, что похищение могло быть инсценировано, чтобы скрыть убийство.

В начале 2019 года стало известно, что злоумышленники похитили жену крупного норвежского инвестора Тома Хагена 31 октября 2018 года и потребовали выкуп в размере €9 млн в криптовалюте. Анне-Элисабет Фалкевик Хаген пропала из своего дома в коммуне Лёренскуг вблизи Осло. Похитители угрожали расправой над женщиной в случае невыполнения условий.

К работе над делом были подключены Европол, Интерпол, сторонние эксперты по криптовалюте, а также управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью Kripos и Управление по расследованию экономических и экологических преступлений Норвегии.

Деньги Хагена

В июле 2018 года деловое издание Dagens Naeringsliv опубликовало материал о доходах мужа похищенной за 11 лет от предприятий в сфере энергетики и недвижимости. Полиция не подтвердила, что публикация этих данных связана с преступлением.

Том Хаген - норвежский инженер и крупный инвестор. В 1992 году он основал энергетическую компанию Elkraft AS, которая осуществляет свою деятельность в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. На сегодняшний день он владеет компанией Holding 2 и рядом более мелких предприятий. Основным бизнесом норвежца являются энергетика и инвестиции в недвижимость.

В 2018 году Хаген занял 172-е место в списке богатейших людей Норвегии по версии журнала Capital. Его состояние оценивается в 1,7 млрд крон (около $200 млн).

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Норвегия
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