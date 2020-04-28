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В Татарстане задержали ректора КНИТУ по делу о мошенничестве

По версии следствия, Сергей Юшко незаконно получил зарплату на сумму более 7 млн рублей

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Ректор Казанского национального исследовательского технологического института (КНИТУ) Сергей Юшко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

21 апреля в пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ректора КНИТУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ.

"По предварительным данным, подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму более 7 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте главка СК.

Следствие полагает, что в период с 2004 по 2017 год подозреваемый, трудясь в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики и деканом факультета инновационных технологий КНИТУ на условиях полной занятости. Установлено, что фактически данного деканата не существовало, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки, уточнили в ведомстве.

Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Юшко меры пресечения в виде ареста.

В новость внесены изменения (12:23 мск) - добавлены подробности.

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РоссияТатарстан
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