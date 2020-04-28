В Сочи подросток напал с ножом на своих родителей

СОЧИ, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Сочи проводят проверку после нападения с ножом 17-летнего подростка на своих родителей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть Адлерского отдела полиции УВД по г. Сочи поступило сообщение о подростке, который ведет себя агрессивно по отношению к прохожим на улице. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали 17-летнего местного жителя. Установлено, что перед тем как выйти на улицу, он нанес несколько ножевых ранений своим родителям. По данному факту УВД проводит проверку", - сообщили в пресс-службе.

В результате, 60-летняя мать и 58-летний отец подростка были госпитализированы, они находятся в больнице Адлерского района. Детали случившегося устанавливаются.