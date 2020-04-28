Полиция в Петербурге задержала 11 человек, которые обманывали пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции раскрыли преступную группу, которая работала в Санкт-Петербурге на протяжении четырех лет и обманывала пенсионеров на крупные суммы денег, продавая им биологически активные добавки. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой в крупном и особо крупном размерах"). В полицию были доставлены 22 человека, 11 человек задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, группа работала в Санкт-Петербурге с 2016 года, жертвами мошенников становились также жители Ленинградской области и других регионов России. Как уточнили в полиции, мошенники использовали оригинальную схему обмана, сначала продавая пенсионерам под видом БАДов дешевые косметические средства, а через некоторое время звонили покупателям и предлагали получить компенсацию за некачественную продукцию, которая не оказала влияния на их здоровье. За получение компенсации пожилым людям также предлагали заплатить, представляясь страховщиками, работниками банков и другими "экспертами".

"Фигуранты могут быть причастны как минимум к 18 эпизодам противоправной деятельности, ущерб от которых оценивается в десятки миллионов рублей", - сообщили в управлении МВД, отметив, что только одна из жертв мошенников, живущая в Петербурге, отдала злоумышленникам больше 8 млн рублей, для чего взяла кредит.

Организаторами схемы, по данным полиции, являются 44-летний уроженец Петрозаводска и 51-летний уроженец Читинской области, который ранее был судим за подделку документов. Остальные фигуранты дела работали в компании курьерами и диспетчерами. Также установлены два офиса в Петербурге, где вели работу участники преступной группы.