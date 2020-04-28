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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Фигуранта дела о взрыве газа в доме в Белгородской области перевели под домашний арест

Ранее глава газовой службы находился в следственнм изоляторе

КУРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Белгородский областной суд смягчил меру пресечения начальнику газовой службы филиала АО "Газпром газораспределение Белгород", обвиняемому по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в Белгородской области, заменив заключение в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщается на сайте суда.

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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

Взрыв газа на первом этаже жилого 12-квартирного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря 2019 года, полностью разрушив четыре квартиры и сильно повредив остальные. При взрыве погиб один человек, позже в больнице умерла одна из пяти пострадавших.

"Суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Бухалина А. Т. [начальника газовой службы филиала "Газпром газораспределение Белгород], обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). Избран домашний арест сроком на два месяца", - говорится в сообщении суда.

Как отметили в пресс-службе, при смягчении меры суд руководствовался тем фактом, что семья начальника газовой службы постоянно проживает в Белгородской области. Кроме того, во внимание были приняты рекомендации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции об использовании при возможности мер альтернативных заключению под стражу.

Обвиняемыми по делу о взрыве бытового газа в Белгородской области также проходят два сотрудника газовой службы филиала, на время суда они продолжают находиться под домашним арестом.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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