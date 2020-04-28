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Полиция Москвы проверяет информацию о похищении ребенка бизнесменом Тутушевым

Ранее в Telegram-канале Lifeshot сообщалось, что бизнесмен похитил свою четырехмесячную дочь от бывшей сожительницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы начали проверку сообщения о похищении бизнесменом Русланом Тутушевым своей дочери у бывшей сожительницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Мы видели информацию о похищении, размещенную на одном из Telegram-каналов. Проверяем ее достоверность и пытаемся выяснить, когда и где этот инцидент имел место", - сказали в полиции.

Ранее в Telegram-канале Lifeshot было размещено сообщение о том, что бизнесмен Руслан Тутушев похитил свою четырехмесячную дочь от бывшей сожительницы по имени Ольга. Тутушев владеет долей в компании "Нижнеомринская нефть", занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, а также производством электроэнергии.

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