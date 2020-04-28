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На складе в Новой Москве произошел пожар

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"На складе на Рязановском шоссе в Москве произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м. Горят поддоны", - сказал собеседник агентства.

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. На место следуют значительные силы пожарных.

Также источник в экстренных службах отметил, что для тушения пожара может быть применена авиация. "На место может быть направлена авиация, этот вопрос решается. Также привлечен пожарный поезд. Ранг пожара понижен", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве ТАСС подтвердили факт пожара. По данным главка, площадь возгорания составляет 300 кв. м, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (14:10 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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