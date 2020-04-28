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Бывшему заместителю мэра Якутска изменили меру пресечения и переквалифицировали обвинение

Ранее чиновника обвиняли в получении взятки, теперь - в превышении должностных полномочий

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Якутский городской суд изменил меру пресечения бывшему заместителю главы по развитию территорий мэрии города Якутска Василию Гоголеву с заключения под стражу на домашний арест, экс-чиновнику также переквалифицирована статья обвинения.

Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии, ранее следователи предъявили обвинение Гоголеву в получении взятки от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом. По версии следствия, взятку Гоголев получил через предполагаемых сообщников Георгия Карамзина и Татьяну Самсонову в пользу учрежденной им стройфирмы "Утум-Инвест", владельцем которой он был до назначения вице-мэром в сентябре 2018 года.

"В ходе расследования проведены значительный объем следственных и процессуальных действий, большое количество судебных экспертиз, в результате чего действия Гоголева квалифицированы по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Действия Карамзина квалифицированы органом следствия как подстрекательство и пособничество превышению должностных полномочий. Что касается Самсоновой, ей предъявлено обвинение в пособничестве превышению должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Гоголев полностью признал вину, следственные действия по уголовному делу в отношении него завершены. "Экс-заместитель главы города сознался в оказании давления на руководство одной из коммерческих фирм в сфере строительства, в результате чего его действиями, а также действиями Карамзина и Самсоновой, которые оказали ему содействие, указанной фирме причинен имущественный вред в размере свыше 165 млн рублей. В ходе предварительного расследования приняты меры к возмещению причиненного преступлением ущерба - следователем наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на сумму свыше 90 млн рублей", - отметили в ведомстве.

В связи с тем, что Гоголев активно помогал в расследовании преступления и изобличении других обвиняемых, было принято решение о внесении в ходатайства изменения меры пресечения в отношении экс-чиновника с содержания под стражей на домашний арест. 28 апреля Якутский городской суд удовлетворил ходатайство.

"В ближайшее время обвиняемым для ознакомления будут предоставлены материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - сообщили в ведомстве.

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