Следствие объединило дело экс-сенатора Арашукова с делом экс-главы республиканского СК

"Арашуковым ранее предъявили обвинение по ст. 210 УК РФ. Теперь дело по этой статье соединили с делом Булатова, а также экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и следователя Андрея Филиппова", - сказала она.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Следствие решило соединить в одно производство уголовные дела в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и бывшего и. о. следственного управления СК по КЧР Казбека Булатова, возбужденные по ст. 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества или участие в нем"). Об этом ТАСС сообщила адвокат Арашукова Анна Ставицкая.

Ранее адвокат Булатова Руслан Соловьев сообщил ТАСС, что следствие намерено предъявить Булатову обвинение по ст. 210 УК РФ.

Дело Булатова

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, если Булатову и Бетуганову все же предъявят обвинение в участии в преступном сообществе, то так называемое дело Арашукова будет насчитывать 26 фигурантов, содержащихся в СИЗО. По данным источника, предельные сроки расследования заканчиваются 29 июля, далее оно должно пойти в суд. По количеству людей, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности, это дело может стать беспрецедентным в РФ, считает он.

В марте расследование дела Булатова завершилось. Ему вменяют то, что после убийства в 2010 году советника главы КЧР Фраля Шебзухова он сделал все, чтобы отвести подозрения от Арашукова, которого следствие теперь считает заказчиком этого преступления. По версии следствия, в феврале 2017 года криминальный авторитет Рустам Копсергенов планировал явиться в правоохранительные органы и признаться в убийстве Шебзухова по заказу Арашукова, однако генерал-майор Булатов лично встретился с Копсергеновым, чтобы отговорить его от признания. За отказ от явки с повинной криминальному авторитету якобы гарантировали непривлечение к уголовной ответственности. Второй эпизод, инкриминируемый Булатову, связан с убийством лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, заказчиком преступления следствие также считает бывшего сенатора Арашукова.

Следователю Филиппову, занимавшемуся расследованием убийства Шебзухова, вменяют отказ в приобщении к уголовному делу признательных показаний Копсергенова. А это, как считают следователи, было сделано по прямому указанию Булатова.

Бетуганову, уточнил источник, вменяют превышение полномочий: он якобы уничтожил данные о телефонных соединениях, доказывающие связь между охранником Арашукова и Расулом Аджиевым, которого обвиняли в убийстве молодежного лидера Жукова (впоследствии Аджиев был оправдан судом). В ходе этих переговоров, уверено следствие, охранник договаривался с киллером об оплате его услуг. Сейчас обвиняемые изучают материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинения, а затем в суд. Вину никто из обвиняемых не признает.