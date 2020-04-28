Следствие объединило дело экс-сенатора Арашукова с делом экс-главы республиканского СК

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Следствие решило соединить в одно производство уголовные дела в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и бывшего и. о. следственного управления СК по КЧР Казбека Булатова, возбужденные по ст. 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества или участие в нем"). Об этом ТАСС сообщила адвокат Арашукова Анна Ставицкая.
"Арашуковым ранее предъявили обвинение по ст. 210 УК РФ. Теперь дело по этой статье соединили с делом Булатова, а также экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и следователя Андрея Филиппова", - сказала она.
Ранее адвокат Булатова Руслан Соловьев сообщил ТАСС, что следствие намерено предъявить Булатову обвинение по ст. 210 УК РФ.
Дело Булатова
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, если Булатову и Бетуганову все же предъявят обвинение в участии в преступном сообществе, то так называемое дело Арашукова будет насчитывать 26 фигурантов, содержащихся в СИЗО. По данным источника, предельные сроки расследования заканчиваются 29 июля, далее оно должно пойти в суд. По количеству людей, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности, это дело может стать беспрецедентным в РФ, считает он.
В марте расследование дела Булатова завершилось. Ему вменяют то, что после убийства в 2010 году советника главы КЧР Фраля Шебзухова он сделал все, чтобы отвести подозрения от Арашукова, которого следствие теперь считает заказчиком этого преступления. По версии следствия, в феврале 2017 года криминальный авторитет Рустам Копсергенов планировал явиться в правоохранительные органы и признаться в убийстве Шебзухова по заказу Арашукова, однако генерал-майор Булатов лично встретился с Копсергеновым, чтобы отговорить его от признания. За отказ от явки с повинной криминальному авторитету якобы гарантировали непривлечение к уголовной ответственности. Второй эпизод, инкриминируемый Булатову, связан с убийством лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, заказчиком преступления следствие также считает бывшего сенатора Арашукова.
Следователю Филиппову, занимавшемуся расследованием убийства Шебзухова, вменяют отказ в приобщении к уголовному делу признательных показаний Копсергенова. А это, как считают следователи, было сделано по прямому указанию Булатова.
Бетуганову, уточнил источник, вменяют превышение полномочий: он якобы уничтожил данные о телефонных соединениях, доказывающие связь между охранником Арашукова и Расулом Аджиевым, которого обвиняли в убийстве молодежного лидера Жукова (впоследствии Аджиев был оправдан судом). В ходе этих переговоров, уверено следствие, охранник договаривался с киллером об оплате его услуг. Сейчас обвиняемые изучают материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинения, а затем в суд. Вину никто из обвиняемых не признает.