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Крупное возгорание в Новой Москве локализовано

В тушении пожара задействовано свыше 21 единицы техники, 80 человек, 15 поливомоечных автомобилей и два вертолета Московского авиационного центра

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание деревянных паллет, возникшее во вторник в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 14:54 мск пожар локализован на площади 550 кв. м", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что на складе на Рязановском шоссе в Москве произошел пожар, загорелись деревянные паллеты. Пожару присвоен второй ранг сложности (из пяти возможных для Москвы).

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве, пострадавших нет. В тушении пожара задействовано свыше 21 единицы техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей и два вертолета Московского авиационного центра.

По сообщению пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы, вертолеты Ка-32А оборудованы специальными водосливными устройствами ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн огнегасящей жидкости за один раз.

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