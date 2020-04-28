В суд Дзержинска поступило дело по факту взрыва боеприпаса на заводе им. Свердлова

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальницы участка цеха на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске, где в августе 2018 года погибли шесть рабочих при взрыве боеприпаса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка цеха №19 завода имени Свердлова Людмилы Кобзевой, обвиняемой по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, с причинением крупного ущерба"), - сообщили в СК. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу".

По данным следствия, Кобзева проигнорировала правила безопасности во взрывоопасных цехах и не проинструктировала подчиненных о безопасных методах работ, допустила к операции с боеприпасами работников, которым такая трудовая функция несвойственна, превысила допустимую численность персонала на особо опасной операции, дала указание выполнять работы вне специально оборудованной бронированной кабины. Также обвиняемая не проконтролировала соблюдение подчиненными ей сотрудниками правил безопасности об аккуратном обращении с боеприпасами. Из-за этих нарушений не удалось выявить изделия с дефектами и истекшим сроком хранения.

31 августа 2018 года во время перегрузки мин при падении боеприпаса на пол произошел взрыв аммонала. После взрыва возник пожар, общая площадь которого составила 100 кв. м. В результате погибли шесть работников предприятия, а также был разрушен производственный участок. Ущерб превысил 48 млн рублей.

Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.