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В Татарстане под суд пойдут предприниматели за хищение у дольщиков 2,5 млрд рублей

Они похитили деньги у 1306 человек под видом реализации квартир в 13 строящихся домах Казани

ТАСС, 28 апреля. Прокуратура направит в суд уголовное дело о хищении у дольщиков в Татарстане более 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей обществ с ограниченной ответственностью "Фон" и "Фон-Ривьера", - сообщили в надзорном ведомстве. - В ближайшее время уголовное дело будет направлению в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу".

По версии следствия, в 2010-2016 годах обвиняемые с соучастниками, действуя от имени компаний "Фон-Ривьера", "Фон" и "Царицынский бугор", через подконтрольную фирму "Персона+", похитили у 1306 человек свыше 2,5 млрд рублей под видом реализации квартир в 13 строящихся домах Казани. Они скрывали от покупателей сведения об отсутствии разрешений на строительство части многоквартирных домов, а также, что полученные деньги будут расходоваться на строительство других объектов.

При строительстве домов обвиняемые использовали так называемую вексельную схему, при которой договоры участия в долевом строительстве с покупателями не заключались, а полученные от них деньги перечислялись не на счета застройщика, а переводились в аффилированную фирму "Персона +".

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РоссияТатарстан
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