Глава СК отметил увеличение нераскрытых дел более чем в 11 регионах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания по видеоконференц-связи отметил увеличение нераскрытых преступлений более чем в 11 регионах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В частности, наибольшее число уголовных дел об убийствах приостановлено следователями в Забайкальском и Ставропольском краях, Красноярском крае и Республике Хакасии, Амурской, Иркутской, Ленинградской, Калининградской, Саратовской и Свердловской областях и Республике Ингушетии, в некоторых других", - отметил Бастрыкин.

Обозначив недопустимость развития такой негативной тенденции, он заслушал доклады руководителей следственных управлений по Забайкальскому и Красноярскому краям, Ярославской, Иркутской областям, Республике Хакасии о принимаемых мерах по раскрытию анализируемой категории преступлений и причинах приостановления следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям. Им поручено повысить эффективность работы по приостановленным уголовным делам в сжатые сроки и доложить в течение месяца о результатах.

Ряду руководителей Бастрыкин дал указание создать рабочие группы по указанному направлению работы, в которые должны войти сотрудники других правоохранительных органов. Также глава ведомства акцентировал внимание на необходимости привлечения криминалистов центрального аппарата для оказания помощи в раскрытии сложных преступлений. В то же время должна быть эффективной и деятельность криминалистических подразделений на местах.

Положительная динамика

По итогам первого квартала следственными органами СК России раскрыто 97,4% убийств, 98,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 99% изнасилований. Кроме того, следователи раскрыли 1912 преступлений прошлых лет (больше на 12%, чем за аналогичный период прошлого года), из них 185 убийств и 85 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших.