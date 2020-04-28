В Перу девять заключенных погибли в ходе бунта с требованием амнистии из-за коронавируса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере девять заключенных погибли во время беспорядков, произошедших в тюрьме "Мигель Кастро Кастро" на окраине перуанской столицы Лимы. Об этом сообщила во вторник местная радиостанция RPP со ссылкой на данные Национального пенитенциарного института - органа, который подчиняется министерству юстиции республики и занимается вопросами исполнения наказаний.

По предварительной информации, все погибшие умерли от огнестрельных ранений. Еще 67 человек получили ранения. Среди них - 60 надзирателей, пятеро полицейских и двое заключенных.

Как сообщила RPP, беспорядки начались в знак протеста против внесения изменений в законопроект об амнистии, который перуанские власти готовятся принять для сдерживания распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Заключенные, выступающие против его ужесточения, стали поджигать матрасы в камерах и бросать тяжелые предметы в надзирателей. Руководство тюрьмы не смогло подавить бунт своими силами и вызвало на помощь около 200 сотрудников различных силовых ведомств. В какой момент произошла перестрелка, не сообщается.

По последним данным, коронавирус в Перу был подтвержден у 28 699 человек, из них 782 умерли. В середине марта президент республики Мартин Вискарра объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и предприятий. Позднее руководство Перу приняло решение о введении на всей национальной территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции и продлении режима ЧП до 10 мая.