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Суд приговорил экс-премьера Кот-д'Ивуара к 20 годам тюрьмы

Одновременно Гийом Соро оштрафован на €6,8 млн

ПРЕТОРИЯ, 28 апреля. /ТАСС/. Уголовный суд Абиджана во вторник приговорил заочно известного оппозиционера и бывшего премьер-министра Кот-д'Ивуара Гийома Соро к 20 годам лишения свободы за финансовые преступления. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Гийом Соро осужден за растрату и отмывание государственных средств", - заявил, объявляя приговор, судья Сиссоко Амурулайе. Одновременно Соро оштрафован на €6,8 млн и лишен гражданских прав сроком на 7 лет. Бывший премьер сейчас находится на территории Франции.

Суд также выдал новый ордер на арест 47-летнего Гийома Соро, что практически лишает его возможности реализовать планы по участию в качестве кандидата на предстоящих в Кот-д'Ивуаре в октябре президентских выборах. Адвокаты бывшего премьера бойкотировали и расследование, и судебные заседания.

Прокуратура Кот-д'Ивуара выдала первый ордер на арест Гийома Соро 23 декабря 2019 года за несколько дней до того, как политик планировал вернуться на родину и начать свою президентскую кампанию.

Действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара объявил 5 марта, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. До сих пор ни один из ведущих политиков страны (за исключением Гийома Соро) не объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Теги
ФранцияКот-д’Ивуар
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