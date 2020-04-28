Новгородская прокуратура начала проверку из-за гибели девятилетнего ребенка на реке

ТАСС, 28 апреля. Прокуратура Новгородской области начала проверку пиз-за гибели девятилетнего мальчика в деревне Божонка. По предварительной версии, ребенок утонул в реке, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительным данным, сегодня, 28 апреля 2020 года, в деревне Божонка Новгородского района в реке утонул девятилетний мальчик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по области уточнили, что на берегу реки Мста находилось двое мальчиков. Один из детей толкнул другого, стоящего с удочкой у берега. Он не удержался и упал в воду.

Надзорное ведомство намерено дать оценку работе органам системы профилактики, которые взаимодействовали с семьей погибшего ребенка. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.