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Новгородская прокуратура начала проверку из-за гибели девятилетнего ребенка на реке

По данным СК по региону, на берегу находилось двое мальчиков, один из детей толкнул другого, он упал в воду

ТАСС, 28 апреля. Прокуратура Новгородской области начала проверку пиз-за гибели девятилетнего мальчика в деревне Божонка. По предварительной версии, ребенок утонул в реке, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительным данным, сегодня, 28 апреля 2020 года, в деревне Божонка Новгородского района в реке утонул девятилетний мальчик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по области уточнили, что на берегу реки Мста находилось двое мальчиков. Один из детей толкнул другого, стоящего с удочкой у берега. Он не удержался и упал в воду.

Надзорное ведомство намерено дать оценку работе органам системы профилактики, которые взаимодействовали с семьей погибшего ребенка. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Теги
РоссияНовгородская область
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