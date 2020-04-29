Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Вулканологи в среду утром зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс на высоту 3,5 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДФО РАН).

"Произошел пепловый выброс на высоту до 3,5 км", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, с учетом ветра пепловый шлейф распространился на 10 км к юго-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Как уточнили ТАСС в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, в близлежащем городе Северо-Курильске зарегистрировали пеплопад. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Во вторник в Северо-Курильске уже выпадал пепел из-за активности вулкана. Тогда, как сообщил ТАСС ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко, не удалось зафиксировать выброс на вулкане из-за сильной облачности. В интернете распространились многочисленные фотографии и видеозаписи, снятые на камеры телефонов жителями Северо-Курильска. На них видно, что в городе были усыпаны пеплом дороги, транспорт, дворы и дома.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.