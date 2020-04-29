В Благовещенске арестовали стрелявшего в охранника в супермаркете мужчину

ТАСС, 29 апреля. Благовещенский городской суд арестовал подозреваемого в покушении на убийство охранника в торговом центре, сообщает в среду пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Амурской области.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, его арестовали на два месяца. Преступление было квалифицировано по статье Уголовного кодекса покушение на убийство. Расследование уголовного дела продолжается.

В городском отделе полиции ТАСС сказали, что арестованный начал стрельбу в воскресенье днем, когда в торговом зале находились посетители. Супермаркет находится ближе к окраине города.

Ранее полиция Благовещенска сообщала о розыске мужчины, устроившего стрельбу днем в одном из супермаркетов города и ранившего охранника.