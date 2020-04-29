В Хабаровском крае задержали четырех участников ОПГ за распространение наркотиков

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Транспортные полицейские в Хабаровском крае и в Бурятии задержали четверых участников организованной группы, распространявших синтетические наркотики. Из оборота изъяли 13 кг запрещенных веществ, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"В результате одновременного проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО и Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на территории города Хабаровска, города Комсомольска-на-Амуре и Бурятии задержаны четверо участников организованной группы", - говорится в распространенном релизе.

Задержанные размещали наркотики в тайниках в разных регионах Дальнего Востока, а затем передавали информацию об их местоположении через интернет. "Подозреваемые, молодые люди в возрасте от 21 до 27 лет, жители Хабаровского края, Бурятии и Забайкальского края были задержаны при попытке извлечения из тайников наркотических средств весом от ста граммов до одного килограмма", - говорится в сообщении. При обыске в доме у одного из них - жителя Комсомольска-на-Амуре - полицейские обнаружили мини-лабораторию по выращиванию конопли. По словам задержанного, коноплю он выращивал для личного потребления.

Одного из подозреваемых заключили под стражу, в отношении остальных судом избрана подписка о невыезде. Против них возбуждили уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и по ряду других статей. Из оборота полицейские изъяли в общей сложности свыше 13 кг синтетических наркотиков.