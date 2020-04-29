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В Ленобласти при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и шесть детей

В Единой дежурно-диспетчерской службе Выборгского района ТАСС сообщили, что семья была неблагополучной
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© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Выборгского района.

"В результате пожара погибли двое взрослых и шесть детей от одного месяца до восьми лет. Семья была неблагополучной", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в ЕДДС, горел одноэтажный деревянный частный дом 1940 года постройки. В сообщении на сайте ГУ МЧС по Ленинградской области сказано, что площадь пожара составила 120 кв. м, к его тушению привлекались 12 человек и три единицы техники. В настоящее время пожар потушен.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, информация о возгорании в частном доме на улице Малая Водяная поступила около 1:30 мск. "Горел жилой одноэтажный дом с мансардой по всей площади. В 3:10 мск пожар был ликвидирован", - сказал представитель ведомства. При этом он добавил, что в ходе разбора завалов были обнаружены останки пяти погибших. "В настоящий момент пяти, работы еще продолжаются, на месте работает испытательная пожарная лаборатория по установлению причин пожара", - сказал представитель главка МЧС.

В новость были внесены изменения (7:30 мск) - добавлены подробности по тексту.

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