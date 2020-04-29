Неисправность электрики могла стать причиной пожара в Выборге, где погибли восемь человек

ТАСС, 29 апреля. Причиной пожара в частном доме в Выборге, где погибли восемь человек, могла стать неисправность электрики. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Вероятней всего, причина пожара - электротехническая. По предварительным данным, он произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дом был оборудован пожарными извещателями, но они, по предварительной информации, не сработали.

Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль расследование пожара, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, а также информацию СМИ о неблагополучности погибшей семьи, председатель СК России поручил руководству регионального следственного подразделения принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказала Петренко.

Пожар произошел ночью, его общая площадь составила 120 кв. м. В результате погибли шестеро детей и их родители, одному человеку удалось спастись.

В новость внесены изменения (09:21 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.