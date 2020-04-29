Чиновника районной администрации Приангарья проверят на причастность к поджогу

ТАСС, 29 апреля. Следственный комитет проверит информацию о причастности чиновника районной администрации к возгоранию сухой травы вблизи лесополосы в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления СК РФ по Иркутской области.

"28 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования", - рассказал представитель ведомства, добавив, что проверка ведется по признакам покушения на превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Ранее в администрации района сообщили ТАСС, что чиновники администрации в рамках своих должностных полномочий выезжали на обследование новых очагов природных пожаров.

В среду в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как несколько человек задержали чиновников районной администрации, в том числе первого вице-мэра Усть-Кутского района Михаила Барса. Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.

По данным регионального правительства, на территории региона действуют три лесных пожара, в том числе один на территории Усть-Кутского района. Общая площадь действующих пожаров - 875 га. Кроме того, локализовано семь лесных пожаров на территории Тайшетского, Усть-Удинского и Качугского районов. Общая площадь всех локализованных очагов составляет 5 431 га, в том числе 2 204 га, покрытых лесом.