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Иркутские районные чиновники пропали после выезда на место пожара

В интернете ранее появилось видео, на котором группа людей задерживает чиновника из администрации Усть-Кутского района, а человек, похожий на главу Усть-Кута, обвиняет его в поджоге леса

ТАСС, 29 апреля. Несколько сотрудников администрации Усть-Кутского района Иркутской области не выходят на связь после выезда на обследование горящих участков леса, сообщила ТАСС руководитель аппарата районной администрации Марина Косыгина.

Районные власти связывают их пропажу с сотрудниками мэрии города Усть-Кут, поскольку ранее в интернете появилось видео, на котором группа людей задерживает чиновника из районной администрации, а человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, обвиняет его в поджоге леса.

"О местонахождении своих сотрудников, которые указаны на видео, мы до сих пор ничего не знаем. Мы не знаем, в каком они состоянии, живы ли они и здоровы. Сейчас туда [к очагу лесного пожара] выехали сотрудники полиции и прокуратуры. Ждем, когда они заберут их оттуда. Предполагаем, что Душин, глава города Усть-Кута, удерживает их силой, потому что у наших сотрудников был спутниковый телефон, но на связь они не вышли ни вчера, ни сегодня. Предполагаем, что телефон у них забрали", - сказала Косыгина.

По ее слова, пропавшие сотрудники администрации Усть-Кутского района накануне отправились на лодке проверять информацию о новых очагах лесных пожаров. Группу возглавил первый вице-мэр района Михаил Барс.

Получить комментарий главы Усть-Кута Душина ТАСС не удалось. В приемной администрации города сообщили, что он находится в отпуске.

Как сообщили ранее в СУ СК РФ по Иркутской области, 28 апреля полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, "при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования". Ведомство проверяет информацию о причастности чиновника районной администрации к возгоранию.

О ситуации с пожарами в регионе

По данным регионального правительства, на территории региона действуют три лесных пожара, в том числе один на территории Усть-Кутского района. Общая площадь действующих пожаров - 875 га. Кроме того, локализовано семь лесных пожаров на территории Тайшетского, Усть-Удинского и Качугского районов. Общая площадь всех локализованных очагов составляет 5431 га, в том числе 2 204 га, покрытых лесом.

Теги
РоссияИркутская область
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