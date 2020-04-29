{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье в запасном колесе машины нашли 1,5 кг героина

Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 29 апреля. /ТАСС/. На Ставрополье возбудили дело из-за покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Полицейские обнаружили 1,5 кг героина в запасном колесе машины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"Оперативникам поступила информация о том, что гражданами ближнего зарубежья организован устойчивый канал поставки наркотического вещества из столицы на территорию Кавказских Минеральных Вод. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками двух ведомств при обследовании транспортного средства в запасном колесе обнаружен тайник, в котором находился полимерный сверток с белым веществом. Сверток изъят и направлен на экспертизу. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является наркотическим средством - героином - массой около 1,5 кг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отделе полиции молодые люди пояснили, что планировали продать запрещенные вещества на территории городов Кавминвод.

Следственным отделом ОМВД России по Пятигорску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст .228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере"). Подозреваемые задержаны.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Подмосковье пресекли работу цеха по изготовлению поддельного шоколада
Ущерб от его деятельности компании-правообладателю превысил 19 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС