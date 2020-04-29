На Ставрополье в запасном колесе машины нашли 1,5 кг героина

ПЯТИГОРСК, 29 апреля. /ТАСС/. На Ставрополье возбудили дело из-за покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Полицейские обнаружили 1,5 кг героина в запасном колесе машины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по краю.

"Оперативникам поступила информация о том, что гражданами ближнего зарубежья организован устойчивый канал поставки наркотического вещества из столицы на территорию Кавказских Минеральных Вод. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками двух ведомств при обследовании транспортного средства в запасном колесе обнаружен тайник, в котором находился полимерный сверток с белым веществом. Сверток изъят и направлен на экспертизу. Согласно проведенному исследованию, изъятое вещество является наркотическим средством - героином - массой около 1,5 кг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отделе полиции молодые люди пояснили, что планировали продать запрещенные вещества на территории городов Кавминвод.

Следственным отделом ОМВД России по Пятигорску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст .228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере"). Подозреваемые задержаны.