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В Германии несколько человек с ножами напали на прохожих

В результате атаки пострадали четыре человека

ТАСС, 29 апреля. Несколько мужчин напали с ножами на прохожих в германском городе Ханау вечером во вторник. Об этом в среду сообщила местная полиция.

"После того, как вчера (во вторник - прим. ТАСС) вечером четыре человека поступили в больницу в Ханау с ранениями, в том числе ножевыми, полиция задержала двоих подозреваемых по показаниям свидетеля", - указано в заявлении правоохранительных органов.

Отмечается, что одному задержанному 23 года, другому 29 лет. В настоящее время ведется расследование инцидента.

По данным портала Focus Online, всего в нападении участвовали от пяти до семи мужчин. Четверо пострадавших в возрасте от 17 до 26 лет были доставлены в отделение неотложной помощи.

Причины инцидента пока неизвестны.

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Германия
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