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В Забайкалье вынесли приговор члену банды "ключевских", сотрудничавшему со следствием

Мужчина обвинялся в совершении семи убийств. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17,5 лет

ТАСС, 29 апреля. Член банды "ключевских" в Забайкалье, сотрудничавший со следствием, избежал пожизненного заключения, суд приговорил его к лишению свободы сроком на 17 лет и 6 месяцев. Об этом сообщается в среду на сайте краевой прокуратуры.

"Забайкальский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заключившего досудебное соглашение члена банды "ключевские", которому вменялось совершение семи убийств. Учитывая, что подсудимый в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства, суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что приговор пока в законную силу пока не вступил.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в устойчивой вооруженной группе - банде и в совершаемых ею нападениях") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство, сопряженное с похищением человека и бандитизмом, совершенное с особой жестокостью организованной группой"). В обмен на дачу показаний о подельниках и совершенных бандой преступлениях подследственному гарантировали назначение более мягкого, чем иным соучастникам преступлений, наказания, отказ от применения наиболее строгих видов наказания, таких как пожизненное лишение свободы.

В результате сотрудничества мужчины со следствием шестеро участников банды были привлечены к уголовной ответственности за бандитизм, убийства и похищения, совершенные более 15 лет назад. "В марте 2020 года Забайкальский краевой суд в отношении них вынес приговор с назначением наказаний в виде лишения свободы на сроки от 23 до 25 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

С 1995 по 2005 год члены банды совершили убийства 12 человек, среди которых оказались как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом люди. Преступления отличались жестокостью, для их совершения преступники использовали огнестрельное оружие, также для маскировки они надевали форму сотрудников ДПС. Двое создателей и руководителей банды были убиты бывшими подчиненными в мае 2005 года, после чего деятельность остальных ее членов пресечекли правоохранительные органы.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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