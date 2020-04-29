В Новгородской области возбудили уголовное дело после гибели 9-летнего ребенка на реке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Новгородской области возбудили уголовное дело из-за гибели 9-летнего мальчика в реке Мста. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области по факту гибели мальчика (2010 г. р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 апреля двое детей в деревне Божонка Новгородской области находились на берегу реки Мста, в какой-то момент один мальчик толкнул второго, ребенок не удержался и упал в воду. После гибели 9-летнего мальчика начала проверку и прокуратура региона, ведомство намерено дать оценку работе органам системы профилактики, которые взаимодействовали с семьей погибшего ребенка.