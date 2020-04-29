В Петербурге задержали замдиректора детдома по подозрению в краже денег у сироты-инвалида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге заместителя директора детского дома по подозрению в том, что она украла крупную сумму денег с карты воспитанника, который является инвалидом второй группы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Опергруппой уголовного розыска задержана замдиректора детдома №70", - сказал собеседник агентства.

Как установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в 2020 году задержанная по фамилии Бортникова, используя свое служебное положение, похитила 140 тыс. рублей с банковской карты сироты и инвалида второй группы, который являлся воспитанником детского дома. Деньги она перевела на свой счет и распорядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, сотрудники угрозыска установили, что она также купила для себя товары еще на 80 тыс. рублей, расплатившись картой потерпевшего. "Дома у нее проведен обыск, изъяты документы с персональными данными воспитанников, ценные вещи и банковские карты", - отметил собеседник агентства, добавив, что возбуждено уголовное дело, не уточнив статью.

В настоящее время устанавливается возможная причастность подозреваемой к другим преступлениям. Официальным комментарием силовых структур ТАСС пока не располагает.