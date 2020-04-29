В Подмосковье пресекли работу цеха по изготовлению поддельного шоколада

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству контрафактных кондитерских изделий под брендом известной российской торговой марки, об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк,

"Незаконное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Ликино Московской области. При осмотре помещения цеха сотрудники полиции обнаружили автоматизированную линию по изготовлению и упаковке шоколада, а также сырье для его приготовления. Изъято более 58 тыс. единиц готовой продукции и около 270 упаковок с этикетками известного торгового бренда, - сказала представитель МВД. - По предварительным данным, ущерб компании-правообладателю превысил 19 млн рублей".

Как отметила Волк, по внешним признакам отличить подделку от оригинала было практически невозможно. В момент проверки на производстве находились 10 сотрудников без медицинских книжек, они работали в две смены на протяжении нескольких месяцев.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 3 ст. 180 УК РФ) и ищет организаторов цеха.