ФСБ в ходе масштабной операции выявила подпольных оружейников в 22 регионах России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ФСБ России выявила деятельность подпольных оружейников в 22 регионах России, закрыв семь мастерских по переделке оружия под боевое. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В нелегальном оружейном бизнесе по восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов участвовали граждане из Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, Коми, Мордовии, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.

"В результате проведенных ФСБ и МВД России скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъяты 95 единиц огнестрельного оружия, а также 17 килограммов взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5000 патронов, 167 артиллерийских боеприпасов, 16 приспособлений для бесшумной стрельбы", - сообщили в ЦОС.

Среди изъятого - автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППС и ППШ (применялись в годы Великой Отечественной войны), "Кедр", VZ-67; винтовки, карабины и ружья, в том числе применявшиеся во время Первой Мировой войны (Мосина, Mauser, СКС, ТОЗ, "Сайга", "Вепрь"), пистолеты и револьверы (Ярыгина, ПСМ, Макарова, ТТ, Walther, Нагана). Кроме того, изъято более 130 основных частей оружия (стволы, барабаны) и около 5000 комплектующих для изготовления боеприпасов к ним (пули, гильзы, капсюли).

Пресечена деятельность семи мастерских по переделке оружия под боевое и изготовлению взрывчатых веществ.

Изъятое оружие направили на криминалистические исследования, по результатам которых будут решаться вопросы о возбуждении уголовных дел. "Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются", - добавили в ЦОС.