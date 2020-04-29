В суд направлено дело в отношении экс-главы управления связи МВД Александрова

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший глава управления связи Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров и экс-гендиректор "Т-Платформа" пойдут под суд за мошенничество при исполнении госконтрактов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко и его соучастника - бывшего начальника управления связи Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова, - сообщила Петренко. - Уголовное дело с утвержденным в Генеральной прокуратуре РФ обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

Ранее им было предъявлено обвинение по двум эпизодам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Кроме того,

Александрову инкриминируется еще один эпизод мошенничества, совершенного с использованием служебного положения.

Суть дела

В 2016 и 2018 годах между МВД России и поставщиком АО "Т-Платформы" по итогам электронных аукционов были заключены два госконтракта. В рамках их исполнения в МВД поставлено более 9 тысяч автоматизированных рабочих мест с процессором "Байкал-Т1" на более чем 357 млн рублей. Компьютеры предназначались для приема теоретического экзамена при получении водительского удостоверения. В документах они обозначались как изготовленные в России, однако фактическим исполнителем было ООО "Депо Электроникс" на основании договора с АО "Т-Платформы". При этом фирма закупила комплектующие на фабриках в Китае и собрала технику из них.

"На основании экспертных исследований следствие пришло к выводу, что поставленное оборудование не соответствует условиям госконтрактов и имеет существенные недостатки, уменьшающие производительность. В связи с этим его использование по назначению невозможно", - пояснила представитель СК. Также на компьютерах была установлена операционная система, под которую не сертифицированы средства защиты в соответствии с нормативными правовыми актами.

Также Александров в 2016-2018 годах был фиктивно трудоустроен в качестве преподавателя в Воронежский институт МВД России. "В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на недвижимое имущество, денежные средства и дорогостоящие автомобили обвиняемых на общую сумму более 200 млн рублей", - добавила Петренко.