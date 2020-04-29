В Татарстане женщина две недели жила с сыновьями в лесу

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Жительницу Татарстана, построившую в лесу шалаш и проживавшую в нем с сыновьями, подозревают в истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, 5 апреля 2020 года подозреваемая увела двоих сыновей 2005 и 2007 года рождения в лес, располагающийся в трех километрах от ближайшего населенного пункта, где до 18 апреля проживала с ними в построенном шалаше.

"В отношении 35-летней жительницы города Лениногорска возбуждено уголовное дело по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

Первые два дня семья питалась буханкой хлеба и четырьмя луковицами. Когда еда закончилась, женщина начала кормить мальчиков листьями. 18 апреля старший ребенок, пока мать спала, вышел из леса и обратился за помощью к нефтяникам, работавшим неподалеку, те сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

"В настоящее время оба мальчика в состоянии истощения, вызванном недостаточным питанием, госпитализированы. Причастность к совершению преступления женщина признала частично. Следует отметить, что в 2018 году, находясь в другом регионе страны, она уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей", - говорится в сообщении.

Следователь избрал в отношении женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, инициирована процедура изъятия у нее детей.