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Замдиректора детдома в Петербурге подозревают в краже и мошенничестве

По данным следователей, злоумышленница похитила у 17-летнего воспитанника 220 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска петербургской полиции задержали замдиректора детского социального учреждения в городе за хищение денег у воспитанника. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о краже и мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Следственным отделом по Калининскому району Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ч. 3 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа")", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что сотрудники уголовного розыска задержали в городе замдиректора детского дома № 70 по подозрению в хищении денег с банковской карты у воспитанника, который является сиротой и инвалидом второй группы. Задержанной, по данным источника, является Наталья Бортникова.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу и главке МВД не уточнили имя и фамилию задержанной, а также название учреждения. При этом в ведомствах отметили, что деньги она похитила у 17-летнего воспитанника в период с 28 января по 15 марта текущего года. Следователи считают, что она перевела с карты подростка на свой счет 140 тыс. рублей и еще 80 тыс. рублей потратила на покупку товаров для себя.

"Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности злоумышленницы", - добавили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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