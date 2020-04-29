Детский омбудсмен пообещала помочь девочке, чья семья погибла при пожаре в Выборге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Один ребенок остался в живых после пожара в Выборге в Ленинградской области, где погибла многодетная семья. Об этом журналистам сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в области.

"По предварительной информации в живых осталась еще одна девочка, которая проживала отдельно. Уполномоченный готов оказать ей необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.

Аппарат детского омбудсмена также направил запрос в адрес главы администрации Выборгского района Ленинградской области с просьбой дать оценку действиям контролирующих органов и провести анализ мер, направленных на улучшение ситуации с семьей субъектами системы профилактики.

Пожар в частном доме в Выборге произошел в ночь на среду, его площадь составила 120 кв. м. В Следственном комитете ТАСС сообщили, что в сгоревшем доме нашли тела восьми человек - двух взрослых и шести детей.

В материал в 13:55 мск внесены изменения - добавлена информация от СК РФ.