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В Подмосковье задержали подозреваемых в продаже более 100 поддельных аппаратов ИВЛ

Организатора и нескольких участников группировки задержали во время контрольной закупки аппаратов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье группировку, в том числе ее организатора, члены которой продавали поддельные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Московской области задержаны подозреваемые, в том числе организатор группировки, в продаже более 100 поддельных аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несколько участников группировки, в том числе организатор, задержаны во время контрольной закупки аппаратов.

В новость были внесены изменения (13:21 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Россия
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