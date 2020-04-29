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В Москве в результате падения дерева пострадал человек

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра до 20 м/с

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер повалил дерево, которое упало на столб, задев человека на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 6, корпус 1, по Волжскому бульвару из-за сильного ветра упало дерево. В результате пострадал один человек, его сейчас госпитализируют. Также поврежден столб", - сказал собеседник агентства.

В среду столичный главк МЧС предупредил об усилении ветра до 20 м/с. В связи с непогодой москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобили стоит парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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