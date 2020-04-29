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Глава Рослесхоза попросил главу Иркутской области разобраться в ситуации с поджогами лесов

По данным СМИ, в окрестностях города Усть-Кут местные жители задержали поджигателей леса, которыми оказались местные чиновники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко попросил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева взять расследование ситуации с возможными поджогами лесов в регионе под личный контроль и наказать виновных по всей строгости, кем бы они ни являлись, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее издание "Лента.ру" сообщило, что в окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители задержали поджигателей леса. Ими оказались местные чиновники.

"Я попросил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева взять ситуацию под личный контроль и проследить, чтобы правоохранительные органы довели дело до конца, а виновные в поджогах, кто бы ни был к ним причастен, были привлечены к ответственности", - цитирует пресс-служба Аноприенко.

По его словам, в этом году ожидается высокий уровень пожарной опасности и любое возгорание грозит серьезной бедой.

Теги
РоссияИркутская областьАноприенко, Сергей МихайловичКобзев, Игорь Иванович
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