Глава Рослесхоза попросил главу Иркутской области разобраться в ситуации с поджогами лесов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко попросил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева взять расследование ситуации с возможными поджогами лесов в регионе под личный контроль и наказать виновных по всей строгости, кем бы они ни являлись, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее издание "Лента.ру" сообщило, что в окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители задержали поджигателей леса. Ими оказались местные чиновники.

"Я попросил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева взять ситуацию под личный контроль и проследить, чтобы правоохранительные органы довели дело до конца, а виновные в поджогах, кто бы ни был к ним причастен, были привлечены к ответственности", - цитирует пресс-служба Аноприенко.

По его словам, в этом году ожидается высокий уровень пожарной опасности и любое возгорание грозит серьезной бедой.